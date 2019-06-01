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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
01.06.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Şehit oğlunun dileğini gerçekleştirmek için üniversite okudu

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Şehit oğlunun dileğini gerçekleştirmek için üniversite okudu

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit olan Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın Mersin'de yaşayan annesi Ayla Çiğa (58), oğlunun şehit olmadan önce kendisine söylediği 'üniversite okuma' dileğini yerine getirip, mezun oldu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Ocak 2016 tarihinde Sur'da düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, oğlunun şehit düşmeden önceki 'üniversite okuma' dileğini gerçekleştirmek için 2017 yılında sınava girdi.

Şehit oğlunun dileğini gerçekleştirmek için üniversite okudu


Anne Çiğa, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü tam burslu kazandı. İki yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla tamamlayan Çiğa, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, diplomasını aldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Ayla Çiğa, oğlu Yiğitcan Çiğa ve eşi Yaşar Çiğa'yı kaybettikten sonra kızının teşviki ile üniversite sınavına girmeye karar verdiğini söyledi. Çiğa, "Sınavda Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazandım.

İki yıl boyunca hocalarımdan çok değerli bilgiler aldım. Öğretmenlerim daima yanımda oldular. Her türlü problemimi çözmem için bana yardımcı oldular ve psikolojik destek verdiler.

Akademi camiası içerisinde kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Okulun bahçesine girdiğim anda huzur ve güven içinde olduğumu hissettim. Bu ruh hali eğitimime de olumlu bir şekilde yansıdı. Bana bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayatı boyunca eğitimin önemi ve bilinci ile yaşadığını ifade eden Ayla Çiğa, "Bir öğretmen eşi olarak 3 çocuğum olan Yiğitcan, Hürcan ve Anacan'ı Anadolu lisesine hazırlayan, onlara eğitimin önemini aşılayan, onları yönlendiren bir anne oldum.

Ailece hayatımız boyunca eğitimin öneminin bilinciyle yaşadık. Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti. Çalışma hayatını gördüm, sizler gibi çok değerli insanları tanıdım. Şöyle bir düşünüyorum da evimde otursaydım bu kadar değerli insanla tanışamaz, mesleğimin altın bileziğini koluma takamazdım.

Şimdi evlerinde oturan ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenmek istiyorum; Lütfen hayallerinizin peşinde koşun, ben yapamam, edemem demeyin. Unutmayın; azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.

Çiğa, konuşmasının ardından diplomasını aldı, öğrenci arkadaşları ile birlikte kep fırlatarak mezuniyetinin keyfini çıkardı.

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