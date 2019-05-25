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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk KARAASLAN- Harun GÖKÇEKOĞLU- Harun ÖZALP/YOZGAT, (DHA)
25.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Şehit Mehmet Köklü, Yozgat'ta toprağa verildi

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Şehit Mehmet Köklü, Yozgat'ta toprağa verildi

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25), memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat 2019 tarihinde göreve başladığı belirtilen Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, önce helallik alınması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan da ilçe meydanına götürüldü. Burada düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Mehmet Köklü, Yozgatta toprağa verildi


'DİĞER OĞLUMU DA GÖNDERECEĞİM'

Eşini 12 yıl önce kaybeden Gülay Köklü, törende diğer oğlu Emin ile birlikte taziyeleri kabul etti. 2'si erkek, 3'ü kız, 5 çocuğundan Mehmet'i şehit veren Gülay Köklü, "Şehit annesiyim, ağlamıyorum. Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim, ben de gideceğim, dik durun ağlamayın" dedi. Şehidin kardeşi Emin Köklü ise tören boyunca gözyaşı döktü. Emin Köklü'yü yakınları ve askerler teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer akrabaları da tabutun başında ağıtlar yaktı.

OĞLUNUN TABUTUN ÖPTÜ

İl Müftüsü Salih Sezik, öğle namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Namaz sırasında şehit yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Namazın ardından dua edilip, helallik istendikten sonra, Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Anne Gülay Köklü, şehit oğlunun tabutunun arkasından el salladı. Ardından cenaze aracına çıkan Köklü, oğlunun tabutunu öptü. Şehidin diğer yakınları da cenaze aracının üzerine çıkıp tabuta dokunup ağladı. Şehidin cenazesi, ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi. 

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