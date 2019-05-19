Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
19.05.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı 

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) cenazesi, memleketi Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'lı teröristelere yönelik operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan özel harekatta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİNİN GÖREV KIYAFETİNİ GİYDİ

Törende, şehidin eşi Fevziye, babası İsmail, annesi Saime ve diğer yakınları, yan yana oturup taziyeleri kabul etti. Törene eşinin görev kıyafetini giyerek gelen Fevziye Kayadibi, tören boyunca eşinin fotoğrafını kucağından indirmedi. Eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döken acılı eş, diğer yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Şehidin annesi Saime ve babası İsmail Kayadibi de gözyaşı döktü. 

Törene, şehidin 4 yaşındaki kızı Beyza ile 5 aylık kızı Miray da getirildi. Kadın özel harekat polisleri, tören boyunca şehidin çocuklarıyla ilgilendi.

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

100.yılda coşkulu kutlama...

Türkiye’nin 3 bin 100 rakımlı tepesindeki 'göz'ü...

Minik Nurcan'dan kötü haber... Cansız bedeni bulundu

100 maddede 100 yıl!