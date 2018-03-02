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    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in sosyal medyadaki paylaşımı yürek burktu

    Barış İLYASOĞLU, Gürkan YILMAZ/İNEBOLU (KASTAMONU - DHA) - İHA
    02.03.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

    AFRİN kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24)  Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Demirel’in 5 Kasım 2017 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesindeki askeri birliğinden Afrin’e göreve giderken sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Arif Demirel’in “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın” yazısı yazdığı görüldü.

    Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Şehit Demirel’in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirelin sosyal medyadaki paylaşımı yürek burktu30 AĞUSTOS’A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI

    Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirelin sosyal medyadaki paylaşımı yürek burktuSOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

    Öte yandan Şeh

    it Uzman Çavuş Arif Demirel’in 5 Kasım 2017 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesindeki askeri birliğinden Afrin’e göreve giderken sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Arif Demirel’in “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın” yazısı yazdığı görüldü.

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirelin sosyal medyadaki paylaşımı yürek burktu

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirelin sosyal medyadaki paylaşımı yürek burktu

    Etiketler: Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Zeytin Dalı operasyonu , son dakika
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