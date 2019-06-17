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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

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Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin babası Hayrullah Evran (65), "Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi" dedi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Şafak Evran, bölgeden helikopterle alınarak, Şırnak Asker Hastanesi'ne götürüldü. Evran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu.

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, dün akşam Afyonkarahisar'a getirilerek, Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sabah morgdan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için memleketi Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyüne getirildi. Cenaze töreni öncesi baba Hayrullah Evran, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şehidin devre arkadaşı olan askerler de cenazeye katıldı. Şehidin arkadaşları, çadırda baba Hayrullah Evran ve anne Yeter Evran'ın elini öpüp, başsağlığı diledi.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, OĞLUM DA ÖLMEDİ'

Baba Hayrullah Evran, "Oğlum şehit olmasa bizler burada oturup, konuşamayız. Allah yardımcımız olsun. Allah sabır versin. İnşallah bu son olsun. Allah onlara da akıl fikir versin. Bizleri korkutamayacaklar, korkutamazlar. Gelsinler, görsünler; Türk devletinden, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk askeri ve polisinden sevgi ve hoşgörü görsünler. Bir şehit verirsek binlerce asker meydana gelir. Bugün ben bile vatanım ve milletim için evladım değil ben de hazırım. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi korusun. Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi. Bu bizi yıldırmaz, korkutmaz. Elhamdülillah Müslüman'ız. Varız, biriz, tekiz" dedi.

'OĞLUM ASLANLAR GİBİ SAVAŞTI'

Anne Yeter Evran (60) da "Oğlum aslanlar gibi savaştı. Son kurşunu teröristler oğluma sıktı. Kökleri kazınsın hepsinin. Benim oğlum çok başarılıydı çok, başarıdan başarıya koşardı" diye konuştu. Yeter Evran, gelini Canan Evran'ı da "Dimdik ayakta duracağız" diyerek, teskin etmeye çalıştı.

'YİĞİDİM, ASLANIM'

Şehidin cenazesi, ambulansla helallik alınması için ailesinin oturduğu eve getirildi. Burada şehidin babası Hayrullah Evran, annesi Yeter Evran, ablası Semiha Arslan ile eşi Canan Evran tabuta sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Evran, "Yiğidim, aslanım" diyerek, ağıt yaktı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra cenaze namazı için Yıprak köyündeki Yeni Cami'ye getirildi. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Vali Mustafa Tutulmaz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, önce askerlerin omuzlarında ardından da törene katılanların elleri üzerinde taşınarak, mezarlığa kadar götürüldü. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, dualar okunarak, toprağa verildi.

Öte yandan şehidin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu belirtildi. Uzman çavuş olarak 2007 yılında göreve başlayan Evran'ın sonra teğmenlik rütbesine yükseldiği kaydedildi. Son atamalarla birlikte Şırnak'tan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan şehit Evran'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin, eşi Canan, çocukları Ada (9) ve Doruk ve ile Şırnak'ta oturduğu ve 1 ay sonra da Ankara'ya taşınmaya hazırlandığı belirtildi.

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