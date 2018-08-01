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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı

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Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı

Tunceli'nin Çiçekli Köyü kırsalında 3 yıl önce çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı. Binbaşı Güzel’i şehit eden teröristin Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün olduğu ve bir ay önce düzenlenen operasyonda 7 teröristle birlikte öldürüldüğünü açıklandı.

Geçtiğimiz Haziran ayında öldürülen teröristlerin DNA örnekleriyle, üç yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu saldırıda alınan örnekler eşleşti. Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat'ın kanı yerde kalmadı.

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği şu açıklamayı yaptı:

"2 Haziran 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 Tarihinde J.Bnb. Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine; Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröristin J.Bnb Yavuz Sonat Güzel’in şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzelin kanı yerde kalmadı

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Pülümür kırsalında önceki gün etkisiz hale getirilen 10 teröristen 8 uzun namlulu silah, 2 EYP, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada önceki gün Pülümür'de vatandaşların ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında 10 teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin yapıldığı belirtilen açıklamanın devamında;"7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet M-16 şarjörü 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet dürbün, 6 adet telsiz, 2 adet EYP düzeneği, 200 m. elektrik kablosu, 2 adet büyük tüp, 1 adet akü, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kamera, 1 adt radyo, 3 çift mekap ayakkabı, 1 top naylon branda ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir"denildi.

Açıklamada terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

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