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    Haberler >Gündem>Åžehit Jandarma Astsubay ÇavuÅŸ Mehmet Dinek evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yordu

    Åžehit Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinek evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yordu

    Ä°HA
    02.03.2018 - 08:45 | Son GÃ¼ncelleme:

    TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin (TSK) Afrinâ€™de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Â  Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'nda ÅŸehit olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinekâ€™in AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde yaÅŸayan ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.Â

    TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'nda kapsamÄ±nda Afrinâ€™de icra edilen operasyonlar esnasÄ±nda PKK/PYD/YPG/DEAÅž bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle girdikleri Ã§atÄ±ÅŸma sonucu 8 askerin ÅŸehit olduÄŸunu, 13 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

    Åžehit Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinek evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yorduÅžehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinekâ€™in AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde yaÅŸayan ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±. Åžehidin baba ocaÄŸÄ± TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±. Åžehit askerin yaklaÅŸÄ±k 5 ay Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± ve evlilik hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

    Åžehit Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinek evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yordu

    Åžehit Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinek evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yordu

    Åžehit Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinek evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yordu

    Etiketler: Afrin operasyonu , Zeytin DalÄ± HarekatÄ± , son dakika
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