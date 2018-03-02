Åžehit Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinek evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yordu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'nda kapsamÄ±nda Afrinâ€™de icra edilen operasyonlar esnasÄ±nda PKK/PYD/YPG/DEAÅž bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle girdikleri Ã§atÄ±ÅŸma sonucu 8 askerin ÅŸehit olduÄŸunu, 13 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Åžehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Dinekâ€™in AydÄ±nâ€™Ä±n Nazilli ilÃ§esinde yaÅŸayan ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±. Åžehidin baba ocaÄŸÄ± TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±. Åžehit askerin yaklaÅŸÄ±k 5 ay Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± ve evlilik hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.