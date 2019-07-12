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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.07.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Şehit imamın ailesinden duygulandıran sözler

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Şehit imamın ailesinden duygulandıran sözler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman'ın ailesi, bir yandan şehit ailesi olmanın gururunu yaşarken, diğer yandan da Yaman'dan geriye kalan hatıralarla acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Bartın'ın Kumluca beldesi Çubuklu köyünde yaşayan anne Kezban Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan 3 yıl geçmesine karşın oğlunun acısının dün gibi taze olduğunu ve her an oğlu gelecekmiş gibi hissettiğini söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam, oğlunun yaralı veya darbecilerin elinde rehin tutulduğunu sandığını ve şehit düştüğünü eşiyle gittiği hastanede öğrendiğini belirten Yaman, "Hastaneye gittiğimizde mahşer yeri gibiydi. Ben oğlumdan bir haber almak için yırtıcı kuşlar gibi sağa sola gidiyordum. Beni orada koltuğa oturtarak sakinleştirici vermek istediler. 'Ben oğlumun acısını da sağlığını da bilinçli yaşamak istiyorum.' dedim, ellerinden kurtuldum. Hastanede gelinimin ağabeyine 'Bana doğru söyle, oğlum yaşıyor mu?' dedim. 'Başımız sağ olsun Kezban yenge.' dedi. O an benim dünyamın yıkıldığı an." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızdan ricamız onların kökünün kazınmasıdır"

Aradan 3 yıl geçmesine karşın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren anne Yaman, şöyle devam etti:
"3 sene, 6 sene deyip de zaman geçtikçe azalacak bir acı değil. Tesellimiz şehit düşmesi. Acı azalmıyor, sürekli artıyor. Yanına bir arkadaş geliyor, sohbet ederken unutuyorum zannediyorsun ama için kan ağlıyor. Onlar gidince bağıracak yer arıyorum. Boş kaldığım zaman duvarlar üzerime geliyor. Acı aynı devam ediyor. Sadece benim Mustafam değil nice Mustafalar gitti. Böyle bir şey tekrar yaşanmasın.
Cumhurbaşkanımızdan ricamız onların kökünün kazınmasıdır. O zaman bilinçsizmişiz acı sadece bizim acımız sanıyorduk ama herkesin, tüm şehit ailelerinin acısı bizim acımız oluyor. Şimdiye kadar şehit haberleri aldığımızda Allah sabır versin diyorduk ama ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Başka acılar masal gibi geliyormuş. Artık her şehit haberine kendi evladım gibi üzülüyorum. Bu acılar bitsin istiyoruz. İnşallah son bulsun, analar yanmasın, yavrularımız öksüz kalmasın."

Şehidin kız kardeşi Hacer Yaman Bayraktar da ağabeyinin şehit olmasıyla çok büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın. Tekrar bir 15 Temmuz yaşansa biz de Mustafa ağabeyim gibi yardıma koşarız, gerekirse biz de canımızı veririz." ifadelerini kullandı.

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