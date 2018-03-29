Şehit-Gazi yakını memurlara FETÖ davası izleme izni

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlığı’na, Başbakan yardımcılıklarına, valiliklere, belediyelere, Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kurullara gönderilen 19 Mart 2018 tarihli Başbakanlık genelgesinde şu ifadelere yer verildi:



“15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yargılandığı davaların duruşmalarına katılmak isteyen; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şehit ve gazi yakınları ile gazilerin, davalar sonuçlanıncaya kadar duruşma günlerinde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.”