Şehit Fethi Sekin’in babasına minibüs çarptı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan şehit polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin'e (66) çarptı. Kazada, Mehmet Zeki Sekin yaralandı. Sekin, olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sekin'in kaburgasında kırıkların olduğu bildirildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mehmet Zeki Sekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MUHARREM İNCE'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Tunceli'de düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Elazığ'a geçti. Elazığ'da düzenleyeceği miting öncesi Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden İnce, kazada yaralanan şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sekin'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve Babalar Günü'nü kutlayan İnce, sağlık durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mehmez Zeki Sekin'i ziyaretinin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.