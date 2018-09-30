Şehit eşinin sözleri yürek burktu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit eşinin sözleri yürek burktu
GeriGündem Şehit eşinin sözleri yürek burktu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/HENDEK (Sakarya), (DHA)
30.09.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Şehit eşinin sözleri yürek burktu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit eşinin sözleri yürek burktu

KUZEY Irak’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25), memleketi Sakaryanın Hendek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuşun yaklaşık 1 ay önce evlendiği eşi Yağmur Özdemir (25), tabuta sarılarak, "27 gün oldu doyamadım Ömerime" diye ağıt yaktı.

Dün Sakarya’ya getirilip Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün morguna konan şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in cenazesi, sabah saatlerinde alındı. Şehit Özdemir’in Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, konvoyla baba evinin bulunduğu Hendek İlçesi Aktefek Mahallesi’ndeki Karadere Camii’ne getirildi. Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in eşi Yağmur, annesi Fatma Özdemir ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Eşinin askeri parkasını giyen Yağmur Özdemir, şehidin tabuta sarılarak, "3 ay sonra gelecektin, ne işin var burada. 27 gün oldu, doyamadım Ömer'ime" diye feryat etti.

Anne Fatma Özdemir de tabutun başında dakikalarca şehit oğlunun fotoğrafını öptü.Şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Ailenin 14 çocuğundan biri olduğu öğrenilen şehit uzman çavuşun diğer kardeşleri, tabut başında birbirlerinden destek alarak ayakta durabildi. Şehidin cenaze namazına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aktefek Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

MUTLULUKLARI YARIM KALDI

Yaklaşık 1 ay önce düğün için izne çıkıp Sakaryaya gelen Şehit Ömer Özdemir’in 1 hafta önce görev yeri Hakkari’ye döndüğü, ardından da Kuzey Irak operasyonlarına katıldığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yön değiştirdi

400 annenin hayatını kurtardılar... Yaşasın anneler!

Vekillere 'sokağa çıkın' talimatı

Adaylara MHP tavsiyeleri: Traş olun, gülümseyin