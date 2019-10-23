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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ (DHA)
23.10.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı

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Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan er Zekeriya Altunok (32), memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin eşi Vildan Altunok, polislikten ihraç edilen Zekeriya Altunok'u polis üniforması ile son yolculuğa uğurladı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Kozlu bölgesinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti dönüşünde PKK'lı teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde şehit olan evli ve 2 çocuk babası er Zekeriya Altunok'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Altunok için merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kalemkırdı Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı

POLİS ÜNİFORMASIYLA KATILDI

Şehidin eşi Vildan Altunok ve oğlu 3 yaşındaki Gökdeniz, törene polis üniformasıyla katıldı. Vildan Altunok, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederken, "Benim eşim tertemizdi. Bu vatan için 2 çocuk daha yetiştiriyorum. Bu eşimin üniformasıydı. Tabutu da ne güzel doldurmuş. Ben ona kurban olurum. Şehit olarak aklandı bu üniforma. Benim kocam hem askerdi hem polisti" dedi.

Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı
Şehidin yakınları, Türk bayrağı sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi, öğle namazının ardından İl Müftüsü Prof.Dr Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kartal Asker Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı
Şehit Zekeriya Altunok'un, 2017 yılında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildiği, 16 ay cezaevinde yattıktan sonra Yargıtay'ın bozma kararıyla yeniden yargılandığı ve beraat ettiği, ardından vatani görevini yapmak üzere askere gittiği öğrenildi.

Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı

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