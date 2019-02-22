Şehit eşine taziye ‘yükümlülüğü’ kalktı
Barış İçin Akademisyenler’in, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisini imzaladığı gerekçesiyle ile 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Gülsün Güvenli’ye şehit eşine ziyaret yükümlülüğü kaldırıldı.
İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Güvenli, ‘terör örgütü propagandası’ndan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezada hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, ayrıca 2015’te Hakkâri’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur’un hâkim eşi Gökçen Çamur ile ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü getirmişti.
Duruşma savcısı yükümlülük kararına itiraz etti. Savcının talebini kabul eden mahkeme, taziye ziyaretine ilişkin kararın kaldırılmasına, Güvenli hakkında başka bir yükümlülüğe yer olmadığına hükmetti.
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