Şehit eşinden ayrılamadı

DİYARBAKIR’da görev yapan trafik polisi Tansu Aydın, 23 Temmuz 2015’te bir kaza ihbarı için gittiği sokakta şehit edildi. Cenaze töreninde iki aylık eşi Vietnamlı Vu Yhuy Tuanvi Aydın, tabutun yanına uzandığı fotoğrafla hafızalara kazındı. Eşinin şehit edilmesinden sonra Türk vatandaşlığına kabul edilen ve maaş bağlanan Aydın, ilk evliliğinden olan ve Türk isimleri alan çocukları 14 yaşındaki Eliz ve 10 yaşındaki Hakan ile birlikte bir buçuk yıldır İzmir’de yaşıyor. Vu Yhuy Tuanvi Aydın İzmir’deki yeni hayatını ve dava sürecinde Türkiye’de yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı. Güvenli bulduğu ve eşinin mezarını ziyaret edebildiği için İzmir’e yerleştiğini söyleyen Aydın, Türkiye’de yaşamaktan memnun. Vietnam’da karton kutu fabrikası ve bir avukatlık bürosu işletse de ömrünün sonuna kadar Türkiye’de yaşayacağını vurguluyor. Aydın, devlet ve şehit ailelerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini, komşularının kendisini hastaneye ve pazara götürdüklerini belirtiyor.

‘BANA SÖZ VERMİŞLERDİ’

Aydın’ın şehit edildiği ve PKK’nın üstlendiği saldırıya ilişkin yakalanan altı şüpheli, 1.5 yıllık yargılamadan sonra 27 Şubat 2018’deki son duruşmada suçsuz bulunarak beraat etti. Vu Yhuy Tuanvi Aydın, beraat haberini Hürriyet’ten öğrendiğini belirterek, “Suçlu olduklarına dair kanıt yoksa neden onları 1.5 yıl cezaevinde tuttular?” diyor. Şehidin defnedildiği gün emniyet müdürlerinin “Katilleri yakalayacağız” sözü verdiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam ediyor:

“Önce eşimi öldürenler suçlu oldukları halde serbest bırakıldı şeklinde düşündüm. Onların tekrar tutuklanmasını istiyordum. Ama delil olmadığı için beraat kararı verilmiş. Anlıyorum ki devlet katilleri bulamadı. Bu durum çok tehlikeli.”

İsmail Saymaz yazdı...

ÇÖZÜM SÜRECİNİN SONU

DEAŞ’ın 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa Suruç’ta canlı bomba saldırısı düzenleyerek 33 kişiyi katletmesinden sonra terör örgütü PKK tarafından eylemi çağrıları yapılmıştı. Bir gün sonra Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru evinde uyurken şehit edildi. 23 Temmuz’da da Yenişehir Belediyesi çöp kamyonunun karıştığı trafik kazasına müdahale için giden polis memuru Tansu Aydın saldırıda şehit düştü.

YANLIŞ NUMARAYLA DOĞAN AŞK

VİETNAMLI Aydın, Almanya’daki kuzenini ararken yanlış numara çevirince eşiyle tesadüfen tanışmış. Bir yıl görüştükten sonra yüz yüze buluştuklarını ve evlenmeye karar verdiklerini anlatan Aydın, Diyarbakır’da iki ay evli kaldıktan sonra eşinin şehit edildiğini belirtti. Eşinden sonra hayatın çok zor ve acı geçtiğini dile getiren Aydın, onu çok özlediğini de söyledi. Aydın, şehit eşinin portresi önünde günde üç kez dua ediyor. Budizm’e göre portre önünde yakılan tütsü, Aydın’ın ruhunu ısıttığı için gün boyu evde tütsü kokusu yükseliyor. Tütsünün yanında Aydın’ın okuduğu bir Kuran-ı Kerim var. Evin duvarlarını evlendikleri günün fotoğrafları ve Türk bayrakları süslüyor.