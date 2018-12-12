Yürek yakan anlar! 'Ölüm herkese ama kahpece değil'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürek yakan anlar! 'Ölüm herkese ama kahpece değil'
GeriGündem Yürek yakan anlar! 'Ölüm herkese ama kahpece değil'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN (İHA)
12.12.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Yürek yakan anlar! 'Ölüm herkese ama kahpece değil'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin babası Ertuğrul Verdi "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.

17
  • Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
  • Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
  • Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
  • Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, bu sabah Rize Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından havalimanında karşılanan şehidin cenazesi daha sonra karayolu ile törenin düzenleneceği Mersin'deki Muğdat Camii'ne götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konulduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte camiye gelen şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Bakan Süleyman Soylu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

BİNALİ YILDIRIM: HERKES BİLMEYEBİLİR ALTUĞ O ALÇAK 15 TEMMUZ GECESİNDE…

Binali Yıldırım ceneza töreninde şu ifadeleri kullandı:

Altuğ Verdi alçakça bir saldırı neticesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ esasında iyi bir meslek adamının olması yanı sıra çok iyi bir baba çok iyi bir insandı… Herkes bilmeyebilir o alçak 15 temmuz gecesinde çok önemli görev infa etmiştir. O dönemdeki emniyet müdürümüz Selami Altınok yakından bilir.

Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz başka bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmaz. Şehitlerimizin çocukları da babasız kalmaz. Şartlar ne olursa olsun bütün Emniyet mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için tetikte olmaya hazırdır. Bize bu huzuru ve istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize polislerimize Allahtan muvafakiyet diliyorum

Altuğ kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun, Allah başka kaza keder vermesin diyorum

Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rizede ağlatan veda
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de ağlatan veda
Rize Emniyet Müdürünü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü
Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü
Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi bir gün önce spor salonuna gitmiş
Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi bir gün önce spor salonuna gitmiş
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdinin son sözü
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Birkaç gün içinde harekata başlayacağız

Yürek yakan anlar! 'Ölüm herkese ama kahpece değil'

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü

İsmini ilk kez Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz...