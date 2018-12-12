Yürek yakan anlar! 'Ölüm herkese ama kahpece değil'
Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin babası Ertuğrul Verdi "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.
Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, bu sabah Rize Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından havalimanında karşılanan şehidin cenazesi daha sonra karayolu ile törenin düzenleneceği Mersin'deki Muğdat Camii'ne götürüldü.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konulduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte camiye gelen şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil" dedi.
İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Bakan Süleyman Soylu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.
BİNALİ YILDIRIM: HERKES BİLMEYEBİLİR ALTUĞ O ALÇAK 15 TEMMUZ GECESİNDE…
Binali Yıldırım ceneza töreninde şu ifadeleri kullandı:
Altuğ Verdi alçakça bir saldırı neticesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ esasında iyi bir meslek adamının olması yanı sıra çok iyi bir baba çok iyi bir insandı… Herkes bilmeyebilir o alçak 15 temmuz gecesinde çok önemli görev infa etmiştir. O dönemdeki emniyet müdürümüz Selami Altınok yakından bilir.
Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz başka bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmaz. Şehitlerimizin çocukları da babasız kalmaz. Şartlar ne olursa olsun bütün Emniyet mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için tetikte olmaya hazırdır. Bize bu huzuru ve istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize polislerimize Allahtan muvafakiyet diliyorum
Altuğ kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun, Allah başka kaza keder vermesin diyorum
Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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