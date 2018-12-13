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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.12.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin eşinden ağlatan sözler

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Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin eşinden ağlatan sözler

Rize’de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ailesi ve yakınları Mersin’deki mezarını ziyaret etti. Şehit Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı" dedi.

Silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’ndeki babaevine taziye ziyaretleri de sürüyor. Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı taziye çadırında emekli emniyet müdürü baba Ertuğrul Verdi, oğlunun görev yaptığı her yerde toplumun tüm kesimi tarafından çok sevildiğini belirterek, "Oğlum her kesimden saygı gördü. Dünden beri birçok kişi aradı. Rize Valisi beni arayıp ’Böyle bir emniyet müdürüyle çalışmadım, böylesine güzel bir çocuğu kaybettiğimiz için çok üzgünüm’ dedi. Herkes aradı, sağ olsunlar" dedi.

Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdinin eşinden ağlatan sözler
Yaşananlara tepki gösteren acılı baba Ertuğrul Verdi, "Biz emniyet teşkilatı için, memleketi korumak için başımızı koyduk ama böyle kahpece ölümler için değil. Keşke 4 terörist öldürüp de öyle ölseydi ama bir kahpenin kurşunlarıyla öldüğü için üzgünüm" diye konuştu.

Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdinin eşinden ağlatan sözler
Bu arada şehit Verdi’nin eşi Leyla Verdi de bazı yakınları ile birlikte Mezitli Mezarlığı’na giderek eşinin kabri başında dua etti. Eşitinin herkes tarafından taktir edilen bir kişi olduğunu belirten Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı."

Rize Emniyet Müdürü’nü şehit eden hainden çileden çıkaran sözler
Rize Emniyet Müdürü’nü şehit eden hainden çileden çıkaran sözler
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