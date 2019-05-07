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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şehit Diyar'a şiirli veda

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Şehit Diyar'a şiirli veda

Şırnak şehitleri, dün dualarla toprağa verildi. Silopi’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeni Servet Bilen’le şehit olan 13 yaşındaki Diyar Bilen’in okulunda büyük hüzün vardı. Okul arkadaşları, Türk bayrağı serdikleri Diyar Bilen’in sırasına ‘Seni hiç unutmayacağız’ şiirini astı. Çatışmada şehit olan askerler Ali Çeker ve Ercan Can da son yolculuklarına uğurlandı.

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde önceki gün minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle şehit olan 23 yaşındaki Servet Bilen ve kuzeni 13 yaşındaki Diyar Bilen gözyaşları arasında toprağa verildi. Piknik yapacak bir grup öğrenciyi Silopi’deki Cudi Dağı eteklerine bırakan Servet Bilen, kullandığı minibüsle ilçe merkezine dönüşe geçti. Minibüsün Uyanık köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada sürücü Servet Bilen ile yanındaki kuzeni Diyar Bilen şehit oldu. Bilen kuzenler için dün Silopi ilçesindeki Mekke Camisi’nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kuzenler, ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi. Patlamada hayatını kaybeden Diyar Bilen’in babası Hasan Bilen, teröre lanet okuyarak, “Oğlum ve yeğenim ikisi de öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Şehit oldular” diye konuştu.

Şehit Diyara şiirli veda

SIRASINA ÇİÇEK KONULDU

Terör saldırısında yaşamını yitiren 7’nci sınıf öğrencisi Diyar Bilen’in Cumhuriyet Ortaokulu’ndaki sırasına ‘Seni hiç unutmayacağız’ şiiri asıldı. Çiçekler ile Diyar’ın fotoğrafının da konulduğu sıraya Türk bayrağı serildi. Sınıf arkadaşları Diyar’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, rehber öğretmen Gülhan Çevik de öğrencileri teskin etmeye çalıştı. Büyük acı içinde olduklarını dile getiren Gülhan Çevik, “Hem sınıf arkadaşları olarak hem öğretmenleri olarak çok üzgünüz. Ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Böyle mübarek bir günde yaşadığımız bu elim acıya sebep olanları da lanetliyorum” dedi. Diyar’ın sürekli gülen ve espri yapan biri olduğunu anlatan sınıf arkadaşları, yokluğuna alışamayacaklarını söyledi. Okul yöneticileri ise giriş kata siyah örtü üzerinde Türk bayrağı ve Diyar Bilen’in fotoğrafının yer aldığı köşe yaptı.

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