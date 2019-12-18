Şehit diplomatların katili 39 yıldır aranıyor... Avustralya ödülü 4 milyona çıkardı

ŞEHİT diplomatların katledilişinin 39’uncu yıldönümü dolayısıyla Avustralya’nın Sydney kentinde anma töreni düzenlendi. Törenden sonra bir açıklama yapan Güney Galler Eyalet (NSW) Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, katil veya katilleri ortaya çıkarmak için özel bir ekip kurdukların açıkladı. Soruşturmanın Sydney’deki Ortak Terörle Mücadele Ekibi tarafından yeniden ele alınacağını belirten Walton, şunları söyledi:

Yeni ödül miktarını Polis Müdürü Mark Walton açıkladı

İLK SİYASİ CİNAYET

“Bilgiye verilecek ödül 250 bin Avustralya Doları’ndan 1 milyon dolara (yaklaşık 4 milyon TL) çıkarıldı. Sarık Arıyak ve Engin Sever’in suikastı, NSW’de uluslararası ve siyasi olarak gerçekleşen ilk cinayetti. Hâlâ suikastın planlanması ve yapılması hakkındaki bilgisi olan ve bu cinayetleri işleyen motosikletteki adamların kimliğinden haberdar kişilerin olduğundan şüpheleniyoruz. Arıyak ve Sever’in aileleri, cinayetin suçlusunu bilmeden 40 sene yaşadı. Umarım bu ödül ve bugün konuya gösterdiğimiz ilgi bu cinayetlerin çözülmesinde bize yardımcı olacaktır. Bugün 39 yıl oldu, artık gerçeğin açığa çıkmasının vakti geldi.”

Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere başkonsolosun konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak’ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sıralarında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Avustralya Associated Press’i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın dosyayı yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, “Geç de olsa adaletin sağlanacağı umudunu doğuran bu karar, şehitlerimizin yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabilecektir” denildi.

İLK KEZ OLAY YERİNDE

BABASINA yönelik saldırıya tanık olan Şarık Arıyak’ın kızı Çağla Arıyak (47), 39 yıl sonra ilk kez olay yerine geldi. Çağla Arıyak, hem Türklerin hem de Avustralyalıların anma töreni yapmasının başka ülkelerde görülen bir şey olmadığını belirterek şunları söyledi: “39 yıl sonra bunun hâlâ yapılıyor olması muazzam, çok müthiş bir şey. İnsan çok duygulanıyor. Çok onur duyuyorum.”