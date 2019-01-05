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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/NİZİP (Gaziantep), (DHA)
05.01.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Şehit cenazesinde duygulandıran anlar

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Şehit cenazesinde duygulandıran anlar

İran sınırında şehit edilen Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi, annesi ve babasının da bulunduğu mezarlığa defnedildi. Cenaze töreni esnasında alana gelen ve şehidin beslediği öğrenilen kedi tören boyunca tabutun başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, askeri erkan, şehidin dedesi Ökkeş, kardeşi Yunus ve ninesi Elif Köse ile çok sayıda yakını ve seveni katıldı.

Törende gözyaşlarını tutamayan dede Ökkeş ve kardeşi Yunus Köse'yi, alandaki askerler teskin etti. Nine Elif Köse ise tabuta sarılarak, "Evladımı şehit verdim gururluyum, mutluyum. Vatan sağ olsun" dedi.

Tören esnasında tabutun başına gelen ve şehidin beslediği öğrenilen kedi uzun süre ayrılmadı. Kedi cenazeye katılanların kovalamasına rağmen şehidin cenazesinin yanından uzaklaştırılamadı.

Köse'nin naaşı, cenaze namazının ardından anne, baba ve ablasının da bulunduğu mezarlığa götürüldü. Yapılan dualarla şehidin cenazesi, 7 ay önce eniştesi tarafından öldürülen ablası Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'nin mezarının yanına defnedildi. 

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