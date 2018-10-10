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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.10.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Yürek yakan an! Herkesi ağlattı...

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Yürek yakan an! Herkesi ağlattı...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün cenazesi, memleketi Kırıkkale'de defnedildi. Törende şehidin yeğeni Batuhan Şengül, elindeki Türk bayrağı ile tören boyunca dayısının tabutunun başından ayrılmadı. Bu manzaraya şahit olanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26),memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak önce helallik için Kaletepe Mahallesi'ndeki baba evine daha sonra da Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Cebrail Güngör ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin yeğeni Batuhan Şengül, elindeki Türk bayrağı ile tören boyunca dayısının tabutunun başından ayrılmadı.

Şehit Emre Güngör son yolcuğuna uğurlandı
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Yürek yakan an Herkesi ağlattı...

KÖYÜNE DEFNEDİLDİ

Öğle vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Keskin ilçesi Armutlu köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktan kaçmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Ramazan Can, MHP'li Halil Öztürk ve CHP'li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.

Bekar olan şehidin 7 kardeş olduğu, kardeşlerinden Hacı Güngör'ün Gaziantep 5. Zırhlı Tümen Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuş, biri iş makinesi operatörü sivil işçi olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. İş makinesi operatörü de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yürek yakan an Herkesi ağlattı...

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