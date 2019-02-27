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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÖKDAL/ DHA
27.02.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Şehit babası için tüm mahalle seferber olup yakaladı!

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Şehit babası için tüm mahalle seferber olup yakaladı!

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesinde oturan babası Süleyman Kuru'nun 9 bin TL'sini dolandıran 2 şüpheli, muhtarın kendilerini fark etmesi ile camiden yapılan anonsla mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı kırsaldaki Pekmezci köyünde yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi şehidi Polis Memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelen 2 kişi, kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak, "Hırsızlıktan dolayı bir miktar paranın senin evde saklandığı iddiası var. Evindeki tüm parayı getir. Sendeki paralarla çalınan paraların seri numaralarını karşılaştıracağız" dedi. Bunun üzerine Süleyman Kuru, evindeki 9 bin TL'yi 2 dolandırıcılık şüphelisine verdi. Bu arada şüphelilerin geldikleri taksinin yanına giden köy muhtarı, sürücüye kime geldiğini sordu. Sürücünün şüpheli cevaplar vermesi üzerine muhtar, yanlarına gelerek araca binmek isteyen dolandırıcılık şüphelilerine kime geldiklerini sordu. Bunun üzerine panikleyen 2 şüpheli araca binmeyip, kaçtı.

CAMİDEN ANONS YAPILDI

Muhtar, cami imamına minareden anons yaptırarak, mahallede 2 şüphelinin bulunduğu ve yakalanmaları için herkesin sokağa çıkmasını istedi. Bunun üzerine aramaya çıkan çok sayıda kişi, 9 bin TL ile kaçan 2 şüpheliyi portakal bahçesinde ağaca tırmanmış halde yakaladı. Mahalle sakinleri tarafından ağaçtan indirilen İsmet K. ve Cemal Ç.'nin üzerinden şehit babasından aldıkları 9 bin TL ele geçti. Şüpheliler, çağrılan jandarma görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan İsmet K. ve Cemal Ç., sorgularının tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada 9 bin TL, şehit babası Süleyman Kuru'ya teslim edildi. 

 

 

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