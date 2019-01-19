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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Şehit babasını kahreden haber! O sürücü serbest kaldı

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Şehit babasını kahreden haber! O sürücü serbest kaldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde göreve giden 28 yaşındaki polis memuru Buket Keleş'e aracı ile çarparak şehit eden panelvan aracın sürücüsü Sedat Ayverdi (28), avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası aracında, yapılan testlerde kanında ve idrarında uyuşturucu madde çıkan Ayverdi'nin serbest kaldığını öğrenen şehit babası Hamdi Keleş, "Dava açtık ancak bu kişinin serbest kaldığını duymak beni kahretti. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl serbest kalır?" diyerek isyan etti.

Olay geçen yıl 19 Kasım tarihinde akşam saatlerinde İzmir-Aydın yolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Buket Keleş, ek görev için gittiği havalimanındaki polis noktasında yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 28 yaşındaki inşaat işçisi Sedat Ayverdi yönetimindeki panelvan araç ile talihsiz kadın polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile 35-40 metre sürüklenen polis memuru Keleş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 8 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra şehit oldu.

UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANDI

Balçova'daki görevine 4 ay önce başlayan Keleş'in cenazesi ailesinin yaşadığı, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sürücü Ayverdi'nin yapılan testlerde kanında ve idrarında uyuşturucuya rastlanırken, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan sürücü Sedat Ayverdi, olaydan sonra hakkında çıkan tutuklama kararına avukatı aracılığı ile itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunan Ayverdi'nin suç vasfının değişme ihtimalinin olmadığını değerlendirerek, tutuklulukta geçirdiği süre ve alabileceği ceza miktarını göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanması için cezaevinden tahliyesine karar verdi. Ayverdi'nin soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandıktan sonra yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

"SERBEST KALDIĞINI DUYMAK BENİ KAHRETTİ"

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; Kırşehir'de çay ocağı işleten ve sürücünün olaydan bir süre sonra serbest kaldığını öğrenen acılı baba Hamdi Keleş ile anne Güler Keleş isyan etti.

"Hakim ve savcılara saygımız ve güvenimiz sonsuz" diyen şehit babası Keleş, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve biz bu olayın takipçisiyiz. Dava açtık ancak bu kişinin serbest kaldığını duymak beni kahretti. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl serbest kalır? Böyle bir adaletsizlik, böyle bir kanun olabilir mi? Tekrar tutuklanması için gerekiyorsa itirazda bulunacağım. Kanında ve aracında uyuşturucu madde bulunan kişi nasıl serbest kalıp dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşabilir? Şuan bu haberi duyunca tuhaf oldum. Benim kızım insanların huzur ve güvenini sağlamak üzere göreve giderken kaza sonucu şehit düştü. Ben gereken neyse yapacağım. Sen çocuğu nöbete giderken şehit et sonra serbest kal. Böyle alçaklık olmaz" dedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.01.2019) -2
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