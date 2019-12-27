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AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 18:32,Son Güncelleme:/

Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

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Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Afyonkarahisar'da yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, şehit babası olduğunu sonradan öğrendikleri sürücüye eksik evrak nedeniyle uyguladıkları 235 liralık cezayı aralarında topladıkları parayla ödedi.

Dazkırı ilçesi girişinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Abdurrahman Özdemir'e ait otomobili durdurdu ve ehliyet ile ruhsat kontrolü yaptı.
Evraklarda eksiklik tespit eden ekipler, sürücü Özdemir'e 235 lira para cezası uyguladı.

Jandarma Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla, daha sonra ceza makbuzunu verdikleri sürücünün şehit babası olduğunu öğrendi.
Jandarma personeli bunun üzerine, şehit babası Abdurrahman Özdemir'in elini öperek, kestikleri ceza makbuzunu geri aldı.

Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Marmara ve Yayla, daha sonra aralarında topladıkları parayla 235 liralık cezayı ödedi.

Şehit babası Özdemir, yaşanan olayı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya anlattı.

Görüşmemin ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kumartaşlı, Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla'ya teşekkür belgesi ile plaket takdim etti.

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