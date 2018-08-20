Şehit babasına bayram şekeri getirdi
KURBAN Bayramı arefesinde dün mezarlıklar ve şehitlikler dolup taştı. Bayram için yakınlarını ziyaret edenler arasında 4 yaşındaki Lara Demiryürek de vardı. Adana’da yaşayan Lara, kendisi henüz 16 aylıkken şehit düşen babasının kabrini ziyaret ederek fotoğrafını sevdi, bayram şekeri bıraktı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in geride bıraktığı kızı Lara, daha önce de şehidin doğum gününde hediyeleriyle mezar başında anmaya gelmişti. Küçük kız kâğıttan kestiği kalpler içinde babasını ne kadar çok sevdiğini anlatmıştı.
Şehit eşi Gülcan Demiryürek’in “Kızım bize sürekli ‘Babam nerede’ diye soruyor, biz bu soruya cevap veremiyoruz. Susup kalıyoruz” sözleri üzerine duygusal anlar yaşandı.
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