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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Şehit babası: Belçikalı gelinim nikâhsız yaşıyor maaşını kesin

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Şehit babası: Belçikalı gelinim nikâhsız yaşıyor maaşını kesin

Şehit babası R.G., 1994’te Doğubeyazıt’ta askerlik yaparken PKK ile çıkan çatışmada şehit olan oğlunun Belçikalı eşi için Meclis’e başvurdu. Gelininin nikâhsız olarak başka bir kişiyle yaşadığını belirten baba R.G., şehit eşi sıfatıyla aldığı maaşın kesilmesini istedi. Talebi değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek Hollanda’da bulunan Anvers Belediyesi Vatandaşlık İşleri Dairesi’nden inceleme yaptırdı. Araştırma sonrasında “Bir başkası ile yaşayan dul eşlere bağlanmış olan aylığın kesilmesine ilişkin bir yasal düzenleme olmaması” sebebiyle maaşın kesilmemesine karar verildi.

Ankara’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan R.G., oğlunun 18 Ağustos 1990 tarihinde Belçika’da yaşayan ve çifte vatandaş olan birisiyle evlendiğini, vatani görevini yapmakta iken 11 Nisan 1994 tarihinde şehit olduğunu belirtti. R.G., “Gelinim nikâhsız olarak başka bir şahısla yaşamaya başladı ve kendisinden 20 yaşında bir oğlu oldu. Şehit eşi sıfatıyla aldığı maaş kesilmeli” talebinde bulundu. Komisyon, konuyu SGK’ya sordu. Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü Meclis’e gönderdiği yanıtta R.G.’nin talebi ile ilgili şunları kaydetti:

KESİLMESİNE YÖNELİK HÜKÜM YOK

“Yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatında herhangi bir resmi evlilik bağı olmaksızın bir başkası ile birlikte yaşayan dul ve yetimlerin, almakta oldukları aylıklarının kesilmesine imkân tanıyan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Mezkûr dosyanın tetkikinde, askerlik görevini yapmakta iken 11 Nisan 1994 tarihinde BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada vefat eden eşinden dolayı 1 Mayıs 1994 tarihinden itibaren eşine, 1 Mayıs 1998 tarihinden itibaren annesi ve babasına vazife malulü dul-yetim aylığı bağlandığı ve bu aylıkların ödenmeye devam edildiği anlaşılmıştır.

HOLLANDA İLE YAZIŞILDI

Babanın dilekçesinde ‘Yurtdışında başka birisiyle resmi evlilik yapmadan yaşamakta olduğunu ve hatta 18 ve 20 yaşlarında çocukları olduğunu, konunun incelenmesini’ istemesi üzerine, yaşamış olduğu ülkede medeni durumunun öğrenilmesi için 2 Ekim 2017 tarihli ve aynı sayılı yazımızla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurduk. Genel müdürlükten, ‘Belçika vatandaşı (...)’nün aylıklarının ödenmesine devam edilip edilmeyeceği hususunda kurumumuzca hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere, en son medeni durumunu gösterir onaylı belge’ istenildi. Hollanda Anvers Başkonsolosluğu aracılığıyla Anvers Belediyesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Dairesi’nden alınan 25 Ekim 2017 tarihli belgede, (...)’nün şehit eşinden dolayı halen dul olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

KANUNEN İMKÂN BULUNMAMAKTA

Bu nedenle yürürlükte bulunan kanunlarda, bir başkası ile yaşayan dul eşlere bağlanmış olan aylığın kesilmesine ilişkin olarak herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, söz konusu başvuru esas alınarak, tarafına dul aylığı bağlanan (...)’nün aylıklarının kesilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır.” 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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