Şehit astsubay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan iki askerden biri olan Ankara Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in cenazesi ikindi namazına müteakip Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Al bayrağa sarılı tabuta sarılan şehidin babası göz yaşı döktü.
Şehidin cenazesi İslahiye'deki Sıdıka Tayyar camisinde kılınan ikindi namazına müteakiben İslahiye Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaettin Cavlak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Koç, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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