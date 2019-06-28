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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.06.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya getirildi

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Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (26) naaşı, askeri uçakla memleketi Ağrı’ya getirildi. 

Şehit Uzman Çavuş Adem Tunç için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; Ağrı Vali Vekili Hidayet Sarı, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Yıldırım, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfü Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un Türk bayrağına sarılı naaşı uçaktan indirildikten sonra düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Tunç'un naaşı, öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun ettiği duanın ardından cenaze nakil aracına konuldu.

Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyündeki mezarlığa defnedilecek. 

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