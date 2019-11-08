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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehit annesine beraat

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Şehit annesine beraat

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında dava açılan, Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatının şikâyetini çekmesi üzerine beraat etti.

CHP’nin 5 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlediği “5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması” konulu etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle Akbaba hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl hapis talebiyle Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. 16 Mayıs 2019 tarihli iddianamede, Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma için izin verdiği kaydedildi.

17 Haziran tarihinde Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, Akbaba’dan 31 Mayıs 2015 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle şikayetçi olunduğu belirtildi.

MAKAMA DA KANUNA DA SAYGIM VAR

Davanın ilk duruşması dün yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra bazı İYİ Partili ve CHP’li milletvekilleri Ankara Adliyesi’ne gelerek, Akbaba’ya destek verdi. Akbaba, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Makama da kanuna da saygım var. Asla hakaret etmedim. Tamamen kişisel sorularımı, herkesin bildiği şeyleri bir anne olarak sordum” diye savunma yaptı. Erdoğan’ın avukatı Muhammed Aydın söz isteyerek, “Katılma dilekçemiz sehven gönderilmiştir. Şikayetten vazgeçtiğimizi beyan ediyorum” dedi. Hâkim, “Suç işleme kastı bulunmayan sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraat etmesine karar verildiğini” açıkladı. 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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