Şehit annesine beraat
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında dava açılan, Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatının şikâyetini çekmesi üzerine beraat etti.
CHP’nin 5 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlediği “5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması” konulu etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle Akbaba hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl hapis talebiyle Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. 16 Mayıs 2019 tarihli iddianamede, Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma için izin verdiği kaydedildi.
17 Haziran tarihinde Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, Akbaba’dan 31 Mayıs 2015 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle şikayetçi olunduğu belirtildi.
MAKAMA DA KANUNA DA SAYGIM VAR
Davanın ilk duruşması dün yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra bazı İYİ Partili ve CHP’li milletvekilleri Ankara Adliyesi’ne gelerek, Akbaba’ya destek verdi. Akbaba, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Makama da kanuna da saygım var. Asla hakaret etmedim. Tamamen kişisel sorularımı, herkesin bildiği şeyleri bir anne olarak sordum” diye savunma yaptı. Erdoğan’ın avukatı Muhammed Aydın söz isteyerek, “Katılma dilekçemiz sehven gönderilmiştir. Şikayetten vazgeçtiğimizi beyan ediyorum” dedi. Hâkim, “Suç işleme kastı bulunmayan sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraat etmesine karar verildiğini” açıkladı.
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