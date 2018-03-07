Åžehit annesine 2,5 lira iÃ§in hakaret etmiÅŸti... O ÅŸofÃ¶r iÃ§in ders gibi karar

Olayla ilgili tutuklanan ve hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", "halkÄ±n bir kesimini sosyal sÄ±nÄ±f, din, mezhep, cinsiyet ve bÃ¶lge farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayanarak aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "hizmet nedeniyle gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§larÄ±ndan toplam 11 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlanan ÅŸofÃ¶r Eren GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n avukatÄ± tutuklama kararÄ±na itiraz etti.



Ä°tiraz dilekÃ§esini deÄŸerlendiren NÃ¶betÃ§i Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, ÅŸÃ¼phelinin adli kontrol kararÄ±yla tahliyesine karar verdi.Â



DERS GÄ°BÄ° KARAR



Hakim kararda GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu kolluk birimine her gÃ¼n saat 12.33'de giderek,Â Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 6. kÄ±tasÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± bulunduÄŸu tablo Ã¶nÃ¼nde olacak ÅŸekilde imza atmasÄ± ÅŸartÄ± getirdi.



Ä°STÄ°KLAL MARÅžI'NIN 6'NCI KITASI



"BastÄ±ÄŸÄ±n yerleri 'toprak!' diyerek geÃ§me, tanÄ±!

DÃ¼ÅŸÃ¼n altÄ±ndaki binlerce kefensiz yatanÄ±.

Sen ÅŸehid oÄŸlusun, incitme, yazÄ±ktÄ±r atanÄ±;

Verme, dÃ¼nyalarÄ± alsan da bu cennet vatanÄ±"



NE OLMUÅžTU?



Adana'da 13 Åžubat'ta elindeki kartÄ± gÃ¶stererek otobÃ¼se binen ve ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcudan Ä±srarla 2,5 liralÄ±k Ã¼creti isteyen Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ hakkÄ±nda olayÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, devlete yÃ¶nelik aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve hakaret iÃ§eren ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸofÃ¶r tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.