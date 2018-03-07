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    Åžehit annesine 2,5 lira iÃ§in hakaret etmiÅŸti... O ÅŸofÃ¶r iÃ§in ders gibi karar

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    07.03.2018 - 13:37 | Son GÃ¼ncelleme:

    Adana'da Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m kartÄ±nÄ± gÃ¶steren ve ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten ZÃ¼beyde Tura'dan 2,5 liralÄ±k Ã¼creti isteyerek hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle tutuklanan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ her gÃ¼n kolluk birimine giderek, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 6. kÄ±tasÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± bulunduÄŸu tablo Ã¶nÃ¼nde olacak ÅŸekilde imza atmasÄ± ÅŸartlÄ± adli kontrol kararÄ±yla tahliye edildi.

    Olayla ilgili tutuklanan ve hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", "halkÄ±n bir kesimini sosyal sÄ±nÄ±f, din, mezhep, cinsiyet ve bÃ¶lge farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayanarak aÅŸaÄŸÄ±lama" ve "hizmet nedeniyle gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§larÄ±ndan toplam 11 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlanan ÅŸofÃ¶r Eren GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n avukatÄ± tutuklama kararÄ±na itiraz etti.

    Ä°tiraz dilekÃ§esini deÄŸerlendiren NÃ¶betÃ§i Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, ÅŸÃ¼phelinin adli kontrol kararÄ±yla tahliyesine karar verdi.Â

    DERS GÄ°BÄ° KARAR

    Hakim kararda GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu kolluk birimine her gÃ¼n saat 12.33'de giderek,Â Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 6. kÄ±tasÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± bulunduÄŸu tablo Ã¶nÃ¼nde olacak ÅŸekilde imza atmasÄ± ÅŸartÄ± getirdi.

    Ä°STÄ°KLAL MARÅžI'NIN 6'NCI KITASI

    "BastÄ±ÄŸÄ±n yerleri 'toprak!' diyerek geÃ§me, tanÄ±!
    DÃ¼ÅŸÃ¼n altÄ±ndaki binlerce kefensiz yatanÄ±.
    Sen ÅŸehid oÄŸlusun, incitme, yazÄ±ktÄ±r atanÄ±;
    Verme, dÃ¼nyalarÄ± alsan da bu cennet vatanÄ±"

    NE OLMUÅžTU?

    Adana'da 13 Åžubat'ta elindeki kartÄ± gÃ¶stererek otobÃ¼se binen ve ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcudan Ä±srarla 2,5 liralÄ±k Ã¼creti isteyen Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ hakkÄ±nda olayÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, devlete yÃ¶nelik aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve hakaret iÃ§eren ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸofÃ¶r tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

    2.5 lira iÃ§in beni azarladÄ±lar'2.5 lira için beni azarladÄ±lar'

    Etiketler: ADANA , OtobÃ¼s , Eren GÃ¼ngÃ¶r , ZÃ¼beyde Tura , gÃ¼ndem
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