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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Şehit anne ve iki kızı böyle uğurlandı…

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Şehit anne ve iki kızı böyle uğurlandı…

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı havan topunun isabet etmesi sonucu şehit olan anne ve iki kızı, Şırnak’ın İdil ilçesi Ulak köyünde yan yana toprağa verildi.

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  • Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
  • Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
  • Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
  • Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin Nusaybin ilçesine isabet etmesi sonucu şehit olan 12 yaşındaki Emine Yıldız, 15 yaşındaki Leyla Yıldız ve 48 yaşında anneleri Fatma Yıldız bu sabah naaşları karayolu ile İdil ilçesi Ulak köyüne getirildi. Buradaki törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, şehitlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin naaşları, Ulak köyüne getirilmesinin ardından köy caminde cenaze namazları kılındı. Cenaze namazlarının ardından anne ve iki kızı için helallik istendi. Cami önünde toplanan aile ve köy sakinleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehitlerin naaşları, daha sonra yapılan duaların ardından, toprağa verildi. Anne ve kızları toprağa verildiği sırada aile fertleri gözyaşlarına hakim olamayarak, sinir krizi ve baygınlık geçirdi.

Ailelere taziye ziyaretinde bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda Barış Pınarı Harekatının başlatıldığını hatırlattı. Vali Pehlivan, “Şuanda ordumuz bütün unsurları ile yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin amacı komşumuz olan Suriye topraklarında teröre karşı mücadele etmek, burada bir güvenlik koridoru oluşturmak ve bu koridoru oluşturmakla birlikte kendi sınır ve iç güvenliğimizi arttırmak. Tabi ordumuz mücadelesini sürdürürken maalesef terör örgütleri de saldırılarına devam ediyorlar. Dün masum insanlarımıza karşı Nusaybin’de bir saldırı gerçekleşmişti. İçinde bebeklerinde olduğu vatandaşlarımızı kaybettik. Vatandaşlarımızdan 3’ü ilimiz İdil ilçesi Ulak köyü nüfusuna kayıtlı kardeşlerimizdir. Biraz önce onların definlerini gerçekleştirdik. İşte tamda bu nokta da şunu söylemek lazım Devletimiz, bütün güvenlik birimlerimiz bütün unsurları ile mücadele ediyor. Vatandaşlarımızda ifade ettiler hepimiz kendimizi devletimize bayrağımıza, milletimize birliğimize ve beraberliğimize adamış durumdayız. Şehitlerimizin yakınları vatan sağ olsun dediler. Bu ses bugün Şırnak’tan İdil’den yurdumuzun her tarafından yükseliyor ve yükselmeye devam ediyor. Ve inşallah ordumuz başarılı bir şekilde yoluna devam eder biz her zaman barışı, huzuru, güvenliği tesis etmek için mücadele etmiş bir milletiz. İnsanı yaşatmaya huzuru daim etmeye yönelik mücadele inşallah devam edecek. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ AMACI, MASUM İNSANLARIN KANINI DÖKMEK”

Köy sakini Mehmet Nuri Genç ise, “terör örgütlerinin kuruluş amacının masum insanların kanını dökmek olduğunu söyledi. Genç, “Malum örgüt bu kırk yıldan beridir Kürt halkının kanını dökmektedir. Yine üç tane vatandaşımızın kanını döktüler. Taşeronluğunu yaptığı batılı güçle bir kez daha sevinsinler görevlerini yerine getirdikleri için. Bu halk artık her şeyin farkındadır. Bundan sonra hiç kimse bunlara alet olmayacak. Devletimizi gereği neyse icabına bakacaktır. Kürt halklarının selameti için bu operasyonların yapıldığı kanaatindeyiz. Bu operasyonda şehit olan sivil ve güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından anne ve kızları yan yana toprağa verildi.

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