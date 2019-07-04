Şehit anne ve babasından korkunç iddia: 'Şemsiyeyi kırana kadar vurdu'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit anne ve babasından korkunç iddia: 'Şemsiyeyi kırana kadar vurdu'
GeriGündem Şehit anne ve babasından korkunç iddia: 'Şemsiyeyi kırana kadar vurdu'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Satılmış AKKAŞ/ DHA
04.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Şehit anne ve babasından korkunç iddia: 'Şemsiyeyi kırana kadar vurdu'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit anne ve babasından korkunç iddia: 'Şemsiyeyi kırana kadar vurdu'

Kastamonu'da göreve giderken trafik kazasında şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in Afyonkarahisar’da oturan annesi Havva Erdönmez (70) ile babası Tahsin Erdönmez (72), komşularının kendilerini darbettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

2010 yılında Kastamonu'da göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez ile babası Tahsin Erdönmez, aynı apartmanda oturdukları komşuları P.E. (40) ve N.E. (30) adlı kız kardeşler tarafından 2 Temmuz Salı günü darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit ailesini ziyaret etti.

'ŞEMSİYEYİ KIRANA KADAR VURDU'

Yaşadığı olayı gözyaşları içerisinde anlatan şehit annesi Havva Erdönmez, apartmanın merdivenlerinde otururken, 'Burası oturma yeri mi?' diyerek komşularının kendisine kızdığını söyledi. Erdönmez, "'Ne geziyorsunuz merdivende' dedi. Ben de 'Sığacak kadar yer var ya' dedim. 'Demin de geçtin ya' dedim. Elimi kaldırınca vuracak sandı. Hücum etti bana, kafama, gözüme vurdu. Şemsiye vardı elimde şemsiyeyi ona vurayım dedim, ama vuramadım. Şemsiyeyi elimden nasıl bir kıvırdı, bir de onu kırana kadar vurdu" dedi.

'EŞİME VURDUĞU GİBİ DÜŞTÜ'

Eşinin olayı görüp yanına geldiğini aktaran Havva Erdönmez, "Eşim 'Utanmıyor musun P., sen bari seslenme gelin olup gittin' demiş. Öyle deyince eşimin boğazına sarıldı. Eşim de iteklemiş. 'Benim boğazımı sıktı' diye bizden şikayetçi oluyorlarmış. Sonra eşimin yere düştüğünü gördüm" diye konuştu.

'DARP RAPORU ALDIK'

Şehidin babası Tahsin Erdönmez de camdan baktığında eşinin dövüldüğünü gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"'Ne yapıyorsunuz burada' dedim o kızdan hiç ummazdım. Nasıl kurtuldu geldi, belimden sarılmasıyla yere attığı bir oldu. Hastanede gözümü açtım. Yuvarlandım merdivenlerden. Ben eşime bakmaya gitmiştim. Elimi bile kaldırmadım, bir kötü söz bile söylemedim. Darp raporu aldım. Raporu da polisler aldı. Şikayetçi oldum."

Şehit anne ve babasından korkunç iddia: Şemsiyeyi kırana kadar vurdu

'AİLEMİZİ HEP TACİZ EDİYORLARMIŞ'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit ailesinin apartman komşularıyla sıkıntı yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Havva Anne'miz merdivende otururken, komşularının kızları yukarıya çıkmış. Bir süre sonra aşağı inmişler. İnerken de ayağıyla iteklemiş. Tekme şeklinde vurmuş ve 'Burada oturamazsın, başka oturacak yer yok mu?' şeklinde sert çıkışta bulunuyor. Annemiz de 'Biz de başka nereye oturalım' diye cevap vermiş. Bunun üzerine neden yaptıklarını bilemediğimiz şekilde birden annemize iki kardeş saldırmış, yumruklarla ve merdivenden aşağı yuvarlamışlar. Olayı gören Tahsin Baba'mız yatıştırmak için yanlarına gitmiş. 'Niye böyle yaptınız' diye sorarken bu sefer de amcamızı, şehit babamızı merdivenlerden yere atmışlar. Tahsin babamız 72 yaşında, şehit babası, kanser tedavisi görüyor. Kemoterapi aldı. Birlik ve beraberliğe ülkemizde her zamankinden çok fazla ihtiyacımızın olduğu bir zaman diliminde hele hele iki yaşlı insana saldırılması suçtur. Zaten şikayetçi olduk. Darp raporlarını aldık. Annemizin anlattığına göre hep taciz ediyorlarmış."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı
İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı! Aralarında lisanslı futbolcu da var
Kapkaççılardan utanmaz savunma: Paraya ihtiyacımız yok adrenalin olsun diye yaptık