Şehit anne oğul için başsağlığı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hakkâri Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) Sivas’taki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile birlikte helikopterle Sivas’ın Şarkışla ilçesine geldi.
Eski Milli Eğitim Bakanı ve Sivas milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz’ın cenazesine katılan Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, şehit düşen Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın ilçede yaşayan ailesinin evini ziyaret etti.
Yıldırım ve beraberindekiler şehit anne oğulun baba evinde, Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kardeşleri ile eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile görüşerek başsağlığı diledi.
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