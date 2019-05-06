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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.05.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi.

Şehit Çeker'in Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi helallik alınmak üzere babaevinin bulunduğu ilçeye bağlı Özyörük Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda bulunan Hacı Meyrem İçcan Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin babası İsa, annesi Helime Çeker ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Çeker'in naaşı, Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada piyade sözleşmeli erler Ali Çeker ve Ercan Can ağır yaralanmış, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit düşmüşlerdi.

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