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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şehit ailelerine madalya

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Şehit ailelerine madalya

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Milletimizin şehit yakınlarını teröristler olarak yaftalayan hele hele bölücü terör örgütü mensuplarıyla bir tutanları asla unutmayacaktır” dedi.

Beştepe’de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Son 3 günde Hakkâri’de şehit olan 5, Azez’de şehit olan 2 askerimizle Şırnak’ta şehit edilen 2 sivil vatandaşımıza rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamış, misliyle intikamları alınmıştır, alınmaya da devam edecektir. Sınırlarımızda ve ötesinde tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şehitler tepesi belki hiç boş kalmayacaktır ama kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya da gücü yetmeyecektir. Şehadeti en büyük şeref olarak gören bir milletin kendi yürekleri doğrudan karşımıza çıkmaya yetmediği için terör örgütlerini kullanarak dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bugün ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen asker ve polis şehitlerimizin yakınlarıyla gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratı takdim etmek üzere bir aradayız.

MİLLETİMİZ UNUTMAYACAK

Bugün burada tevcih ettiğimiz madalya ve beratlar manevi birer hatıradır. Devlet olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakınlarımıza ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkânlara sahibiz. Hiç şüphesiz bu kardeşlerimize gösterilebilecek en büyük saygı cenaze törenlerinden başlayarak hayatlarının her aşamasında onlara gereken hürmeti göstermek olacaktır. Milletimizin şehit yakınlarını teröristler olarak yaftalayan hele hele bölücü terör örgütü mensuplarıyla bir tutanları asla unutmayacaktır.

EN BÜYÜK ŞEREF PAYESİDİR

Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Şehitlik ve gazilik makamı insanımız için en büyük şeref payesidir. Balkan Savaşı’ndan Çanakkale’ye Mısır ve Suriye’den Galiçya’ya Kafkas cephesinden İstiklal Harbi’ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde savaşan dedelerimizin, büyük dedelerimizin aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesiliz. Kore’de Kıbrıs’ta kahramanlık gösteren babalarımız, baba dostlarımız vardı. Ardından terörle mücadele kaybettiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız, evlatlarımız oldu. 15 Temmuz’da 7’den 70’e kadını ve erkeğiyle topyekün millet olarak kıyam ettik. Evlatlarımızın yurtiçinde ve dışında yazdıkları kahramanlık destanlarının her gün bir yenisini duyuyoruz. Bütün bunları tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için yapıyoruz. Eğer biz mücadeleyi bırakırsak milletimizin tek bir ferdine bile özgürlüğü de bu vatan toprağında yaşamayı da çok göreceklerin olduğunu biliniz. Vatana, ezana, bayrağa sahip çıkmak için verilen mücadele başkadır, siyasi hevesler için nefisler ve çıkarlar için verilen mücadele bambaşkadır. Milletimiz bize İBB Belediye Başkanlığı’ndan Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına kadar her görevi her makamı layık gördü.

YANLIŞ YOLA TEVESSÜL ETMEYİZ

Şu saatten sonra kendi nefsimiz veya kendi siyasi çıkarlarımız için herhangi bir yanlış yola tevessül etmemiz mümkün değildir. 40 yılı aşkın süredir siyasette, çeyrek asırdır milletin hizmetinde bir kardeşiniz olarak bizim tek derdimiz ülkemizdir, milletimizdir, 82 milyonun geleceğidir. Tek amacımız Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırarak evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonları için güçlü bir ülke bırakmaktır. Bu mücadelede en büyük dayanağımız kahraman askerimizdir, polisimizdir, bekçimizdir, korucumuzdur. Hayatını bu davaya adamış resmi, sivil tüm alperenlerdir.” m ANKARA

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