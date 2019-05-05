Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören
GeriGündem Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/HAKKARİ (DHA)
05.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınır hattında bulunan 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 4. Hudut Taburu 3. Hudut Bölüğü emrinde Diztepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce dün yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Adana ili İmamoğlu içesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan (28), Konya ili Ilgın ilçesine nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış (25) ve Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Karaaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcıları Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehitlerin yakınları katıldı.

Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören
Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış ve Servet Akkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutları, helikopterle Yüksekova'ya, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana, Konya ve Afyonkarahisar'a gönderildi.

Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

AK Partili Çelik'ten CHP'ye tepki: 'CHP'de Yassıada zihniyeti hiç değişmedi'

Kızını taciz edip kapıya dayananı evin önünde döverek öldürdü... Ve tutuklandı

3 dilde mesaj... "Türkiye, İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir

'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'