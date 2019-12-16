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Gündem
AA
16.12.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Şehirleri esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

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Şehirleri esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

Şehirleri esir aldı Görüş mesafesi 15 metreye düştü

ERZURUM

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

Şehirleri esir aldı Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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