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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
26.09.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Şehirlerarası otobüslerde şok kontrol!

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Bursa'da trafik polisleri Türkiye'de ender görülen bir uygulamaya imza attı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali'nde çalışma yapan ekipler; otobüslerde seyahat eden yolcuların da kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Kemer takmayan yolcular son kez uyarılırken, bir sonraki uygulamada 108 lira ceza kesileceği belirtildi.

Bursa Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kolları sıvadı. Ekipler son aylarda meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından harekete geçti. Mecburi olmasına rağmen yolcuların takmadığı emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bekleyerek bütün otobüsleri durdurdu. Otobüslerin içine girerek yolcuları emniyet kemeri konusunda uyaran trafik polisinin bu uygulaması yolculardan tam not aldı.

Türkiye’de meydana gelen şehirlerarası otobüs kazalarında hayatını kaybeden ya da yaralananların yüzde 44’ünün emniyet kemerinin takılmamasında kaynaklanması ve son zamanlarda meydana gelen otobüs kazaları Bursa trafik ekiplerini harekete geçirdi. Terminal çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler otobüsleri durdurarak hem şoförlerin kemerlerini kontrol etti hem de yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı. Yolculara otobüs kazalarında emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatan ve kemerlerin mutlaka takılması gerektiğini kemerlerini takmayanlara ceza yazıldığını ifade eden ekipler bu alanda çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Emniyet güçlerinin yaptığı uygulama ve emniyet kemerinin faydaları ile ilgili konuşan yolcular ise yapılan çalışmayı çok yerinde bularak kemer takmaya dikkat ettiklerini kaydetti. Yolcular “Günlük hayatta da arabalarımızda emniyet kemeri takıyoruz ve yolculuklarda da takmaya özen gösteriyoruz. Emniyet güçlerinin bu konuda yolcuları uyarması çok iyi oldu. Hepsine teşekküre diyoruz. Emniyet kemeri takarak hayatlarımızı kurtarıyoruz kendimizi güvence altına alıyoruz. Bütün yolcuların buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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