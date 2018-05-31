Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şehirde büyük korku... Her an bir facia yaşanabilir

    Şehirde büyük korku... Her an bir facia yaşanabilir

    Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
    31.05.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

    Iğdır merkezde bulunan Atatürk Caddesi’ndeki rögar kapağının açılıp, içine tonlarca fuel oil dökülmesi sonucu bölgedeki kanalizasyon şebekelerinde arıza meydana geldi. Polis,ÿolayla ilgili soruşturma başlattı.

    Olay, 30 Mayıs günü gece saatlerinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü’nün karşısında meydana geldi. Rögarın olduğu yere, iddiaya göre, tankerle gelenler, kapağı açarak, tonlarca fuel oili boşalttı. Sabah belediyeyi arayan mahalle sakinleri, kanalizasyondan zift çıktığı ihbarında bulundu.

    Şehirde büyük korku... Her an bir facia yaşanabilir

    İhbar telefonları üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaptığı araştırmada, caddedeki rögarın içine tonlarca fuel oil döküldüğünü tespit etti. Borulara yapışan ve akıntıyı önleyen fuel oil nedeniyle ekipler, çaresiz kaldı.

    'KORKUMUZ YANGIN ÇIKMASI'

    Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Yusuf Fidan, "Bunu kim ve niçin yaptı, bilmiyoruz. Kaçakçılar olabilir. Bölgedeki birçok ev ve iş yerinin bodrum ve kanalizasyonu dolmuş durumda. Zift gibi yapışkan olan bu maddenin temizlenmesi imkansız gibi. Korkumuz, yangın çıkması. Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Kimin döktüğü tespit edilirse biz de gerekli cezai işlemi uygulayacağız" diye konuştu.

    Şehirde büyük korku... Her an bir facia yaşanabilir

    Belediye tarafından yapılan şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’nce olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, olay günü ile olay öncesine ait bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

    Etiketler: ığdır , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri