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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
03.05.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Şehir merkezindeki plaj turistlerle doldu

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Şehir merkezindeki plaj turistlerle doldu

ANTALYA’nın tarihi Yat Limanı yanındaki Mermerli Plajı, bahar güneşinin keyfini çıkarmak isteyen turistlerle doldu. Plajın hemen üzerine kurulan ahşap iskeledeki şezlonglarda güneşlenip kitap okuyan turistler keyifli saatler geçirdi.

Turizm kenti Antalya’da 23 dereceye ulaşan hava sıcaklığı turistlere denize girip bol bol güneşlenme imkanı sunuyor. Kentin tarihi Kaleiçi Semti sınırlarındaki Antalya’nın en eski plajlarından birisi olan Mermerli Plajı, turistlerle doldu.

Şehir merkezindeki plaj turistlerle doldu

Tatillerini geçirmek için Kaleiçi’ndeki pansiyon ve otelleri seçen turistler, Mermerli Plajı’nın güneşlenip denize girdi. Tarihi kale surlarının bittiği noktada bulunan plaja kurulan ahşap iskele, güneşlenmek isteyenlere ev sahipliği yaptı. Kimi tatilci kitap okudu, kimisi bronzlaşmak için güneş kremini sürüp saatlerce güneşlendi. Bazı turistler ise 18 derece sıcaklıktaki deniz suyunun keyfine vardı.

Şehir merkezindeki plaj turistlerle doldu

Yat limanını yürüyerek gezmeye çıkan turistler de plaj manzarasını arkalarına alarak bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Kimisi de yat limanındaki dalga kıranın üzerine çıkarak fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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