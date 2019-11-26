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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arzu ERBAŞ- MEHMET Can PEÇE/RİZE, (DHA)
26.11.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Şehir hayatından böyle uzaklaştı

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Şehir hayatından böyle uzaklaştı

RİZE'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park alanındaki barakada kalıyor. Etrafını çiçeklerle çevirdiği barakada huzur bulduğunu belirten Eyüpoğlu, "Ara sıra burada kalıyorum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor" dedi.

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  • Şehir hayatından böyle uzaklaştı
  • Şehir hayatından böyle uzaklaştı
  • Şehir hayatından böyle uzaklaştı
  • Şehir hayatından böyle uzaklaştı
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Fener Mahallesi sahilinde, park inşaatı alanındaki etrafı çitle çevrili baraka, görenlerin dikkatini çekiyor. Kentte yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak için park inşaatı alanında, derme çatma kurduğu barakada kalıyor.

Çevrede 'yorgun’ lakaplıyla tanınan, evli ve 2 çocuk babası Eyüpoğlu, parkın inşaatı bitene kadar kaldığı barakada stres atıyor. Eyüpoğlu, çay ikram ettiği ziyaretçilerini de barakası önündeki koltuklarda ağırlıyor.

İnşaat alanında kendisine geçici olarak izin verilen Sıtkı Eyüpoğlu, çevresini çiçeklerle donatıp, yağmura karşı brandayla da önlem aldığı barakada, huzur bulduğunu söyledi. Eyüpoğlu, "Yaklaşık 3 aydır burada kalıyorum.

Etrafı izleyebileceğim bir çardak da yaptım. Çayımı demliyorum, radyomdan Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Bazen ziyaretçilerim geliyor, onlarla da oturup, çay içiyoruz. 'Çevre güzel görünsün' diye etrafı da çiçeklendirdim. Aradığım ferah ve huzurlu ortamı oluşturdum.

Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor. Hayvanlara da bakıyorum. Yemekleri toplayarak kedilere, köpeklere taşıyorum; kuşları bile besliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen sessizlik iyidir" dedi.

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