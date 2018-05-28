Şehir Hatları'nda bir ilk: Beyaz Masa'dan istek yapılabilir

Vapur müzisyenlerinden oluşan orkestra, Eminönü ve Kadıköy hattında konser verdi. Ramazan ayının manevi havasının yansıtıldığı konserde, müzisyenler tasavvuf müziğinden parçalar çaldı.

Vapur konserleri, 30 Mayıs'ta Karaköy-Kadıköy, 5 Haziran'da Üsküdar-Eminönü ve 7 Haziran'da Beşiktaş-Kadıköy hattında devam edecek.

"RAMAZANIN RUHU"





Şehir Hatları Genel Müdürlüğü Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın ruhunu yansıtmak adına müzisyenlerle beraber bir dizi konser vermeyi planladıklarını ifade ederek, ramazana özel belirledikleri tasavvufi türkülerin 20 dakikalık yol boyunca yolcularla buluşturulacağını söyledi.

BEYAZ MASA'DAN İSTEK YAPILABİLİR

Tasavvuf müziği konusunda Beyaz Masa'yı arayan vatandaşların istekte bulunabileceklerini dile getiren Baydar, "Hem istekte bulunanların gönlünü almak hem de ramazanın bu güzelliğini yaşayabilmek adına müzisyen arkadaşlarımızla birlikte bu programı yapmaya karar verdik." dedi.

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