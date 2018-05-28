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    Şehir Hatları'nda bir ilk: Beyaz Masa'dan istek yapılabilir

    AA
    28.05.2018 - 21:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın, ramazana özel konserleri Eminönü-Kadıköy hattında yolcularla buluştu.

    Vapur müzisyenlerinden oluşan orkestra, Eminönü ve Kadıköy hattında konser verdi. Ramazan ayının manevi havasının yansıtıldığı konserde, müzisyenler tasavvuf müziğinden parçalar çaldı.

    Vapur konserleri, 30 Mayıs'ta Karaköy-Kadıköy, 5 Haziran'da Üsküdar-Eminönü ve 7 Haziran'da Beşiktaş-Kadıköy hattında devam edecek.

    "RAMAZANIN RUHU"

    Şehir Hatlarında bir ilk: Beyaz Masadan istek yapılabilir

    Şehir Hatları Genel Müdürlüğü Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın ruhunu yansıtmak adına müzisyenlerle beraber bir dizi konser vermeyi planladıklarını ifade ederek, ramazana özel belirledikleri tasavvufi türkülerin 20 dakikalık yol boyunca yolcularla buluşturulacağını söyledi.

    BEYAZ MASA'DAN İSTEK YAPILABİLİR

    Tasavvuf müziği konusunda Beyaz Masa'yı arayan vatandaşların istekte bulunabileceklerini dile getiren Baydar, "Hem istekte bulunanların gönlünü almak hem de ramazanın bu güzelliğini yaşayabilmek adına müzisyen arkadaşlarımızla birlikte bu programı yapmaya karar verdik." dedi. 

     

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