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    Şehir Hatları 4 Haziran'da yaz tarifesine geçecek

    AA
    03.06.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

    Şehir Hatları vapurlarında, 4 Haziran'dan itibaren yaz tarifesi uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaz tarifesinin 4 Haziran- 16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.

    Açıklamada, merkez hatlarda ramazan ayında başlayan geç sefer uygulamasının, yaz döneminde de aynı şekilde devam edeceği belirtildi.

    Yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle Eminönü - Adalar seferlerinin arttırılacağı kaydedilen açıklamada, "Beşiktaş - Adalar, Sedef Adası, Poyrazköy ve Mehtap Gezisi seferleri de yaz tarifesiyle başlayacak." denildi.

    Açıklamada, Şehir Hatları'nın 8 dakikada iki yaka arasında kolay ulaşım sağladığı ve binlerce vatandaşa hizmet ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "İstanbul Şehir Hatları'nın İstinye - Çubuklu arabalı vapur seferleri hafta içi ve Cumartesi tarifesinde 100, pazar ve tatil günlerinde karşılıklı 76 seferle yolcularına süre ve fiyat avantajı sağlıyor. Boğaz'da Karadeniz ve Marmara'nın kesiştiği son noktalardan Poyrazköy seferleri, 18 Haziran- 26 Ağustos tarihleri arasında, yaz tarifesiyle yapılan Sedef Adası seferleri ise Bostancı'dan kalkıp Büyükada'da ücretsiz aktarmalı olarak sağlanacak. Her iki tatil yerine seferler her gün 2 gidiş - 2 dönüş şeklinde yapılacak. Yaz yoğunluğu dikkate alınarak başlatılan hatlardan Beşiktaş - Adalar hattında, Burgazada - Kınalıada - Beşiktaş seferleri Kadıköy uğramalı, Beşiktaş iskelesinden kalkışlarda ise Kadıköy'e uğramadan gerçekleştirilecek. Yine aynı şekilde Büyükada - Heybeliada - Beşiktaş güzergahında Kadıköy'e uğrarken, Beşiktaş - Heybeliada - Büyükada hattında Kadıköy'e uğramadan direkt devam edecek."

    Açıklamada, Şehir Hatları'nın klasiği haline gelen yaz akşamlarının nostaljisi "Mehtap Turları"nın da 9 Haziran-15 Eylül'de, her cumartesi Bostancı'dan Anadolu Kavağı'na uzanacağı ifade edildi.

     

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