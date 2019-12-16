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Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
16.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehir hastanelerinde tıbbi hizmetler artık bakanlıktan

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Şehir hastanelerinde tıbbi hizmetler artık bakanlıktan

ŞEHİR hastanelerinin kamu tarafından yapılması kararından sonra, hastanelerle ilgili yeni bir adım daha atıldı.

Şehir hastanelerinde sunulan tıbbi hizmetleri bundan sonra firmalar değil Sağlık Bakanlığı sunacak. Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili kararın uygulamaya konulduğunu açıkladı. TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Koca, şunları söyledi: “Bu çerçevede kemoterapi, ilaç hazırlama yanında, fizyoterapi ve TPN gibi tıbbi hizmetler artık, bundan böyle Bakanlığımızca sunulacaktır. Yüklenici firmalarla imzalanan mutabakatlarla bu tıbbi hizmet sunumları şirketlerin yarısından geri alındı, diğerleriyle de mutabakat imzalandı.” 

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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