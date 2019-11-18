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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehir hastanelerinde geri adım yok

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Şehir hastanelerinde geri adım yok

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerinin artık kamu özel işbirliğinden (KÖİ) çok devlet bütçesinden yaptırılacağına dair açıklamasının, ‘istismar edildiğini ve saptırıldığını’ söyledi. Bakan Koca, “Yeni planlanan şehir hastanelerimizi hız kesmeden yapmaya devam edeceğiz” dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te bütçe görüşmelerindeki sözlerinin kamu hastanelerine ve yapım yöntemine karşı tutum gibi yorumlanması üzerine açıklama yaptı. Koca, bu konudaki eleştiri ve soru işaretlerini şöyle değerlendirdi:

ACİL İHTİYAÇ NEYDİ?

“Mevcut hastanelerimizin yaş ortalaması 49 iken birçoğu da deprem güvenliği ve fonksiyonel açıdan kötü durumdaydı. Toplam 107 bin yatağın sadece 7 bini nitelikliydi. Hastanelerimizin hemen hepsinde yataklar koğuş sistemi şeklindeydi. Çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmek için 100 bin civarında yatağın yenilenme ihtiyacının yanı sıra artan nüfus nedeniyle 50 bin ilave yatağa ihtiyaç vardı.

KÖİ’YE NEDEN BAŞVURULDU?

Mevcut kaynaklarla ve kısa sürede hedefe ulaşmanın ancak bu şekilde mümkün olacağı görülmüştür. Günün şartlarında kamu-özel işbirliği (KÖİ) finans yöntemi tercih edilmiştir.

NEREYE ULAŞILDI?

KÖİ finans yöntemiyle 10 şehir hastanesi inşa edilirken, genel bütçeden de çok sayıda hastane inşası tamamlanmıştır. Bu kadar sürede yataklarımızın yenilenmesi ve hastanelerimizin depreme dayanıklı hale gelmesi, genel bütçe yanında alternatif finans yöntemlerinin kullanılması ile mümkün olmuştur.

BUNDAN SONRA NASIL OLACAK?

Aciliyet gerektiren kapasite açığı önemli oranda giderilmiştir. Alternatif finans kaynağına duyulan ihtiyaç da azalmış durumdadır. İhtiyaç duyduğumuz ve planladığımız hastane inşaatlarına hem genel bütçeden klasik yolla hem de KÖİ yöntemi ile devam etmemizin önünde halen bir engel bulunmamaktadır.

BÜTÇE YÜKÜ FAZLA MI?

Şehir hastaneleri ile ilgili açıklamalarımın nasıl saptırıldığını görünce şaşırmadan edemedim. Şehir hastaneleri için bütçede yer alan ödeme sadece kira bedeli değil, tüm bakım onarım ve hizmet bedellerini de kapsamaktadır. Bu hastaneleri genel bütçeden kendimiz yapsaydık hizmet gideri olarak bütçedeki miktarın en az yarısını yine ödeyecektik. Nitekim diğer hastanelerimizde de yatırım giderlerine ilave olarak bu harcamaları yapıyoruz. Bugüne kadar yapılanları önemsiyorum; bundan sonra da bir adım ötesini, daha iyisini yapmayı hedefliyorum. Sözlerimin de arkasındayım.” 

 

LÖSANTE İDDİALARINA YANIT... ÇOCUKLARIN HATIRINA 100 YATAK İZNİ VERDİK

Şehir hastanelerinde geri adım yok

- SAĞLIK Bakanı Koca, Lösemili Çocuklar Vakfı’nın hastanesi LÖSANTE’ye sınırlı ruhsat verilmesiyle ilgili eleştirileri de yanıtladı. Lösemili çocukların hatrına 100 yatak izni verdiklerini belirten Koca şunları söyledi: “Biz LÖSEV’e ayrıcalık yapıyoruz, bu çocuklar için yapıyoruz. Eğer bu lösemili çocuklar için hizmet verecek bir hastane ise 400 yatak içinde niye 60 yatak lösemili çocuklar için talepte bulunuyorsunuz? Denetim yaptığımızda 60 yatağın en fazla lösemili çocuklar için kullanılabileceğini görüyoruz. Mevzuatta yer olmamasına rağmen sırf lösemili çocuklar için kamu yararına biz 60 yatak için izin verdik. İlave 40 yatak daha izin verildi. Toplam 100 yatak izin verildi. Kamu ve üniversite hastanelerine izin vermemize rağmen LÖSEV’in radyoterapi cihazına da izin verdik. Şu an 25 yatak kullanılıyor. Daha fazla talebi olursa ben onu vermeye mevzuat çerçevesinde sonuna kadar bu çocuklar için gayret içindeyim. Lösemili çocuklardan ücret zaten alamaz, hiç kimse bu ücreti alamaz.”

 

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