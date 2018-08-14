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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
14.08.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Şehir efsanesi sona erdi!

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Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, son günlerde medyada yer alan ‘et yiyen örümcek’ haberlerinin paniğe neden olmaması gerektiğini, çünkü Türkiye’de et yiyen ya da zehirli bir örümcek türü bulunmadığını söyledi.

Son günlerde Hakkari’de sınır bölgesi ile Konya Ereğli’de görülen ve halk arasında ‘et yiyen’ örümcek olarak bilinen ‘sarıkız’ cinsi örümcekle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kurtoğlu, Türkiye’de et yiyen ve zehirleyen türden bir örümcek türü bulunmadığını, bu nedenle vatandaşların rahat olması gerektiğini dile getirdi.

Güney Amerika’da var Türkiye’de yok

Kurtoğlu, “Et yiyen demek, örümceğin vücutta soktuğu bölgede cildi ve kasları eriten bir toksine sahip olması anlamına geliyor. Güney Amerika’da daha belirgin olmak üzere, Türkiye’de kesinlikle et yiyen örümcek yok, bu bilgi tamamen yanlış. Ayrıca Türkiye’de Tarantula dediğimiz örümcek türü de yok. Türkiye’de olanlar genellikle ‘sarıkız’ dediğimiz örümcekler. Halk arasında ‘büyü’ de deniyor, hatta bunu akrep zannediyorlar” dedi.

Örümcekler haşereyle biyolojik mücadelede faydalı

Son yıllarda konutların araziye yayılmasıyla örümceklerin evlerde daha sık görülür olduğunu belirten Kurtoğlu, örümceklerin haşereyle mücadelede oldukça faydalı hayvanlar olduğuna değindi. Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örümcek, ağlarıyla sinekleri ve yabancı böcekleri yakalayarak şu anda milyarlarca para ödediğimiz böcek ve haşarat ilaçlarının yerine geçmektedir. Son yıllarda çok konuşulan; haşerelerle kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele verilmesi hususunda örümcek çok faydalı bir hayvandır.”

Zehirlemiyor ve öldürmüyor

Türkiye’deki örümcek sokmalarının ne yetişkinler ne de çocuklarda kesinlikle zehirleyici ve öldürücü etkisi olmadığına dikkat çeken Kurtoğlu, “Örümcek sokması ve örümceğin çocuklar için bazı yan etkileri olabilir. Çocuğun alerjik bir bünyesi varsa tüylerinden dolayı dokunduğu yerlerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Eğer toksinini çocuğa bulaştırmışsa o zaman da karın ağrısı, tansiyon yükselmesi, huzursuzluk, uyuyamama gibi durumlar, bazen de kızıl benzeri döküntüler görülebilir. Erişkinlerde ise bu örümcek türlerinde zehirlenme görülmez, korkulacak bir durum yoktur” ifadelerini kullandı.

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