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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
03.12.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Şehir aynı, mevsim farklı... Denize giren de var kartopu oynayan da

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler iki mevsimi bir arada yaşadı. Turistler bir yanda denize girerken, diğer yanda 2 bin 365 metre yükseklikte kartopu keyfi yaşadı.

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  • Kemerde iki mevsim bir arada
  • Kemerde iki mevsim bir arada
  • Kemerde iki mevsim bir arada
  • Kemerde iki mevsim bir arada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları düşüp, yağmur ve kar etkili olurken, Kemer'de ise hava sıcaklığı 22 dereceyi buldu. Sıcak havayı fırsat bilen yabancı tatilciler ise soluğu plajlarda aldı. Deniz sıcaklığının da 21 derece olduğu ilçede denize girip, güneşlenen turistler yazdan kalma havanın tadını çıkardı.

TAHTALI'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM

İlçenin sahil kesiminde bu görüntüler olurken, 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ise ilk kar düştü. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle Tahtalı'nın zirvesinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, sıcaklık ise gündüz 5, gece eksi 3 derece hissedildi. Tahtalı Dağı'na teleferikle çıkan yerli ve yabacı turistler güneşli havada kartopu oynayarak yılın ilk karıyla tanıştı.

'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HAVA'

Kemer'e tatil için ailesi ve arkadaşlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Viktor Kostenko (29), Türkiye'ye ilk defa kışın geldiğini söyledi. Viktor Kostenko, "Eksi 8 derece soğuk olan Kiev'den geldim. Benim için çok güzel bir hava elbette. Kışın denizi görmek ve böyle bir hava çok keyifli" dedi.

'HİÇ SIKINTIMIZ YOK'

İran'dan tatil için 15 arkadaşıyla Kemer'e gelen Cevad Kerimi (28), "Arkadaşlarımızla internet üzerinden konuşarak havanın güzel olduğu tarihte Kemer'e gelme kararı aldık, denize girmek ve tatil yapmak için. Bizim burada hiç sıkıntımız yok, bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Burada rahatız" diye konuştu.

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