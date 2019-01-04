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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
04.01.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Şehidin hayatı dram çıktı! Daha 7 ay önce...

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Şehidin hayatı dram çıktı! Daha 7 ay önce...

Gaziantep'te eniştesinin silahlı saldırısında anne, baba ve ablasını kaybeden Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin, olaydan 3 gün önce göreve başlaması sayesinde bu saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı. Köse, bu olaydan 7 ay sonra görev yaptığı İran sınırında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. 

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  • Enişte vahşetinden kurtuldu, İran sınırında şehit düştü
  • Enişte vahşetinden kurtuldu, İran sınırında şehit düştü
  • Enişte vahşetinden kurtuldu, İran sınırında şehit düştü
  • Enişte vahşetinden kurtuldu, İran sınırında şehit düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gaziantepli Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, Iğdır'ın Aralık ilçesi Emince köyünde İran sınır hattı bölgesinde devriye görevi yapan Özel Harekat Komando birliklerine yönelik terör saldırısında şehit düştü.

Şehidin Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'ndeki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı. Şehit Köse'nin ailesi ile ilgili acı bir detay da ortaya çıktı. 

OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE BAŞLADIĞI GÖREVİ HAYATINI KURTARMIŞTI

Şehidin, 20 Haziran 2018 tarihinde cinnet getiren eniştesi Eyyüp Y. tarafından evlerine yapılan baskında ablası Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'yi kaybettiği ortaya çıktı. Şehit Ahmet Köse'nin bu olaydan yaklaşık 1,5 ay önce ay önce uzmanonbaşı eğitimine başladığı öğrenildi. Eğitimlerini tamamlayarak izne çıkan şehidin, acı olaydan 3 gün önce göreve başlamak için ailesinin yanından ayrılarak tekrar görev yaptığı Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığına döndüğü ortaya çıktı. 

ANNESİ, BABASI VE ABLASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Acı haberin ardından şehidin köydeki dayısı ve diğer yakınları yasa boğuldu. Şehidin çok sevdiği annesi, babası ve ablasının yanına defnedilmesi için aynı mezarlıkta yer açıldı. Şehidin naaşı, baba evinin yakınındaki mahalle mezarlığında annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek 

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