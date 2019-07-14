Şehidin annesinden ağlatan sözler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehidin annesinden ağlatan sözler
GeriGündem Şehidin annesinden ağlatan sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Şehidin annesinden ağlatan sözler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehidin annesinden ağlatan sözler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi gurur duydukları kızlarının hatıralarını oluşturdukları odada yaşatıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Güler ailesi, FETÖ mensupları tarafından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi günü gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kızlardan geriye kalan eşyaya 'gözleri gibi' bakıyor.

Şehidin annesinden ağlatan sözler


Gülşah Güler'in kıyafeti, ayakkabıları, fotoğrafları ve çizdiği resimleri odada muhafaza eden aile, günün büyük bölümünü de burada geçiriyor.
Anne Emine Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının hatırasını onun için hazırladıkları odada yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Teröristlerin kökü kazınsın"

Kızına olan özlemini bir nebze de olsa dindirebilmek için zamanını bu odada geçirdiği dile getiren anne Güler, kızının ölümüyle hayattaki her şeyin adeta yarım kaldığını dile getirdi.

Şehidin annesinden ağlatan sözler


Güler, hain terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla sürmesini isteyerek, "Devletimizin FETÖ’cülere karşı kararlılığı bizi çok mutlu etti. Bu teröristlerin kökü kazınsın. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz vatanımızda kalırız, kaçamayız. Ya ölürüz ya da vatanımızı bekleriz. Vatanımıza bir Gülşah değil, bin Gülşah feda olsun." dedi.

Şehidin annesinden ağlatan sözler


Şehit Gülşah Güler’in kız kardeşi Büşra Güler de her 15 Temmuz'da acı ve gururu aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Ablamı annem gibi görüyordum, o yüzden aslında annemi kaybettim. Bütün günümüz ablamın hatıralarıyla dolu odasında geçiyor. Konuşmasak da onun beni anladığını çok iyi biliyorum. Ayrılık çok zor ama şehit kardeşi olduğum için çok gururlu ve mutluyum." diye konuştu.

Şehidin annesinden ağlatan sözler

Şehidin annesinden ağlatan sözler

Şehidin annesinden ağlatan sözler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
S-400 sevkiyatında beşinci uçak da indi
70 - 90 yaş avcısı
Pençe-2 harekâtıyla ilgili açıklama geldi! İşte ilk fotoğraflar
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi