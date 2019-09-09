Şehide veda
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva (39), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Tufan Kansuva için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Kansuva’nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti. Camiye getirilen naaş, musalla taşından cenaze aracına kadar polislerin omuzlarında taşındı. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve iki çocuk babası olan şehit emniyet müdürü, Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. Aynı çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı da hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, Mardin Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca dün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir” denildi.
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