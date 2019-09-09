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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehide veda

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Şehide veda

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva (39), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tufan Kansuva için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Kansuva’nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti. Camiye getirilen naaş, musalla taşından cenaze aracına kadar polislerin omuzlarında taşındı. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan şehit emniyet müdürü, Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. Aynı çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı da hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehide veda

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, Mardin Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca dün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir” denildi. 

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