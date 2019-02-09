Şeffaflık olmaması endişe yaratmakta
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler’in (BM) yürüttüğü soruşturmaya her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, “Sürecin tamamen şeffaf olmayan bir şekilde yönetilmesi, ciddi endişe yaratmakta ve ilgili Suudi yetkililerin itibarına zarar vermektedir” dedi.
Reuters’e açıklamalarda bulunan Altun, şunları kaydetti:
BULGULAR ÖRTÜŞÜYOR
“Türkiye’nin elde ettiği bulgular, Sayın Callamard’ın (BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard) basın mensuplarıyla paylaştığı kanaatleriyle örtüşmektedir. Bu vesileyle bir kez daha özel soruşturmaya elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek istiyoruz. Esasen bu olayla ilgili gerçekler açık ve nettir. Bu önceden planlanmış, barbarca olay hem insanlığa karşı bir suç hem de özgür dünyanın ideallerine ve uluslararası düzene ihanettir. Suudi yetkililer, geride bıraktığımız dört ay boyunca gerek Türk muhatapları gerekse uluslararası toplumla kurdukları temaslarda açık davranmamışlardır. Zaman içinde asılsız inkârlar yerini gönülsüz itiraflara bırakmıştır. Ancak Kaşıkçı’nın cenazesinin nerede olduğu, cinayeti kimin azmettirdiği ve cesedi ortadan kaldıran bir yerel işbirlikçi olup olmadığı hususları henüz aydınlatılamamıştır.
İTİBARLARINA ZARAR VERİYOR
Aynı şekilde Suudi savcının, katil zanlılarına herhangi bir suçlama yöneltip yöneltmediği veya onları salıverip vermediği; katillerin herhangi bir aşamada hapsedilip edilmediği veya mahkeme önüne çıkıp çıkmadığı belirsizliğini korumaktadır. Sürecin tamamen şeffaf olmayan bir şekilde yönetilmesi, ciddi endişe yaratmakta ve ilgili Suudi yetkililerin itibarına zarar vermektedir.
Suudi makamları, adalete hizmet etme arzularının bir kanıtı olarak Kaşıkçı’nın katillerini, önceden planlanmış bir cinayet işledikleri Türkiye’ye iade etmelidir.”
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